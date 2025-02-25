Президент Южной Кореи в суде извинился за введение военного положения

Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на слушании Конституционного суда по делу о его импичменте извинился перед гражданами за введение военного положения. Он признал, что тем самым вызвал «путаницу и неудобства». При этом глава государства подчеркнул, что хотел не «подавить народ оружием», а проинформировать население о политическом кризисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль

Фото: Jeon Hеon-Kyun / Reuters Юн Сок Ёль

Фото: Jeon Hеon-Kyun / Reuters

«Меня переполняет чувство благодарности, но также мне больно и грустно от того, что я не могу работать, хотя народ доверил мне эту задачу»,— cказал Юн Сок Ёль в суде (цитата по «Рёнхап»). «Но военное положение 3 декабря полностью отличается от прецедентов в прошлом. Это военное положение не было призвано подавить народ оружием. Это был призыв к народу»,— добавил он.

25 февраля прошло 11-е, последнее заседание Конституционного суда, который должен либо утвердить решение парламента об импичменте Юн Сок Ёля, либо восстановить его в должности. Ожидается, что вердикт будет вынесен в середине марта. На прениях защита настаивала, что действия контролирующей парламент оппозиции вынудили президента ввести военное положение. Обвинение же утверждает, что глава государства нарушил законодательство, не предупредив парламент о своем решении.

Юн Сок Ёль объявил военное положение 3 декабря 2024 года, объяснив это необходимостью предотвратить попытки «просеверокорейской» оппозиции нарушить конституционный порядок. Военное положение было отменено спустя шесть часов, поскольку парламент проголосовал против. В отношении Юн Сок Ёля ведется расследование по делу о мятеже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Беспорядочная реакция».

Лусине Баласян