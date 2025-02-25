Новые полномочия по планировке территорий получит Нижегородская область

Нижегородская область вошла в число регионов, которым правительство РФ дало полномочия по изменению и отмене документации по планировке территории. По данным правительства РФ, речь идет о территориях, отведенных под такие крупные мероприятия, как чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 года и форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 2012 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, планировка территории, которую федеральные власти определили для проведения международных мероприятий несколько лет назад, сегодня может не отвечает актуальным нуждам населенных пунктов и жителей.

«Раньше вносить изменения в такую документацию могли только органы МСУ, но их полномочия не распространяются на объекты регионального значения. Теперь регионы смогут самостоятельно принимать решения о развитии таких территорий»,— отметил господин Хуснуллин. Он считает, что принятые изменения позволят существенно сократить сроки подготовки документации для строительства объектов регионального значения.

Кроме Нижегородской области новые полномочия получили Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский и Приморский края, Калининградская, Волгоградская, Ростовская, Свердловская, Самарская области, Мордовия и Татарстан.

Андрей Репин