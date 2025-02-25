Бывшего водителя строительной организации в Ижевске подозревают в краже топлива

В Ижевске возбуждено уголовное дело на 37-летнего бывшего водителя строительной организации по подозрению в присвоении и краже топлива на сумму более 600 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с июня по ноябрь 2023 года подозреваемый, используя служебное положение, предлагал водителям большегрузов топливо по заниженной цене на автозаправочной станции. Он оплачивал горючие материалы топливной картой, выданной организацией, а также картами других сотрудников, после чего водители перечисляли деньги на его банковский счет. Общий ущерб составил 618 тыс. руб.

Дела возбуждены по статьям «Присвоение в крупном размере» и «Кража». «За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— указано в сообщении ведомства.