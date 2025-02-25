В Пензенской области обнаружили небезопасную лапшу и сырники

Управление Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области выявило нарушения обязательных требований. Некоторые компании в Пензенской области продают готовую продукцию, содержащую животные компоненты, не зарегистрированную в системе.

Установлено, что для изготовления лапши «Бун бо нам бо — воул с креветками и говядиной» и творожных сырников используют сырье без ветеринарных сопроводительных документов. Также не подтверждена биологическая безопасность этого сырья, что делает продукцию потенциально опасной для потребителей.

Управление Россельхознадзора объявило предостережения двум индивидуальным предпринимателям. Их призвали соблюдать обязательные требования.

Нина Шевченко