В Татарстане после иска прокуратуры приведут в порядок дороги в сельском поселении
Прокуратура Пестречинского района после многочисленных жалоб от жителей инициировала проверку состояния дорог, ведущих к земельным участкам многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Установлено, что более 100 многодетных семей получили земельные участки в Пестречинском сельском поселении, однако подъезды к ним остались грунтовыми, без твердого покрытия.
Осенью и весной жители не могут добраться до своих домов, затруднен проезд школьных автобусов.
Прокуратура направила представление главе исполнительного комитета Пестречинского сельского поселения, но нарушения так и не были устранены.
В связи с этим надзорное ведомство подало иск в суд, требуя признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и обязать их привести дороги в соответствие с законодательством. Суд удовлетворил требование в полном объеме.
После вступления решения в силу районная прокуратура проследит за его исполнением.