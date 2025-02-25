В Татарстане после иска прокуратуры приведут в порядок дороги в сельском поселении

Прокуратура Пестречинского района после многочисленных жалоб от жителей инициировала проверку состояния дорог, ведущих к земельным участкам многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Установлено, что более 100 многодетных семей получили земельные участки в Пестречинском сельском поселении, однако подъезды к ним остались грунтовыми, без твердого покрытия.

Осенью и весной жители не могут добраться до своих домов, затруднен проезд школьных автобусов.

Прокуратура направила представление главе исполнительного комитета Пестречинского сельского поселения, но нарушения так и не были устранены.

В связи с этим надзорное ведомство подало иск в суд, требуя признать бездействие органов местного самоуправления незаконным и обязать их привести дороги в соответствие с законодательством. Суд удовлетворил требование в полном объеме.

После вступления решения в силу районная прокуратура проследит за его исполнением.

Артём Дергунов