Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии увеличилась на 4% за неделю

16,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Удмуртии с 17 по 24 февраля. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, это на 4% выше, чем на предыдущей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

50% заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет. Образовательный процесс частично приостановлен в 46 школах и в 48 детских садах. Полностью закрыты семь детских садов и три школы в Балезинском, Игринском, Глазовском, Киясовском и Сарапульском районах.

Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Завьяловском, Малопургинском и Балезинском районах, а также в Ижевске и Можге. Количество заболевших гриппом за тот же период составило 423 человека.