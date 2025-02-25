Волонтеры собрали более 150 тонн мазута на Бугазской косе

Более 150 т мазута и загрязненного грунта собрали и вывезли волонтеры на Бугазской косе в Краснодарском крае. С очисткой верхнего слоя специалисты прошли почти 4 тыс. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат госдумы РФ Игорь Кастюкевич, который назначен уполномоченным по волонтерской работе партии «Единая Россия» при ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Прибрежная территория разделена на участки, на каждом из которых работают около 200 человек: волонтеры партии из 12 регионов России, сотрудники МЧС и представители других добровольческих организаций. Сейчас волонтеры используют специальные мольберты для просеивания песка, ищут новые места загрязнения и помогают птицам, пострадавшим от мазута.

По словам Игоря Кастюкевича, из-за погодных условий и ветра со снегом песок замерзает. Однако работы продолжаются.

Алина Зорина