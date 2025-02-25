Владимир Калугин представлен в качестве председателя Арбитражного суда Удмуртии

В Арбитражном суде Удмуртии представили нового председателя Владимира Калугина. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, его назначили на должность 16 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Господин Калугин окончил в 2000 году Московский юридический институт МВД РФ, в 2006-м — Санкт-Петербургский университет МВД РФ. Он имеет почти 25 лет стажа в юриспруденции.

Ранее господин Калугин занимал должности в органах внутренних дел. В 2011-2022 гг. был судьей и председателем судебного состава в Арбитражном суде Пермского края, в 2022-2025 гг. — судьей Арбитражного суда Уральского округа. Имеет первый квалификационный класс судьи и степень кандидата юридических наук.