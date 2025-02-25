Для IT-бизнесменов просят снисхождения

Бизнес попросил мягче наказывать IT-предпринимателей. Свои предложения в Госдуму направила Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий, пишет РБК. Они касаются уголовного преследования по экономическим статьям. В частности, в АПКИТ считают, что IT-бизнесменов и менеджеров нужно освобождать от ответственности, если они совершили преступление впервые и выплатили штраф или возместили ущерб. Кроме того, на время следствия обвиняемому нужно разрешить работать, в том числе через интернет, и засчитывать 16 часов за сутки исполнения наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий также просит установить четкие правила освобождения под залог и сроки проведения экспертиз, а также запретить затягивать расследования. Чем продиктованы эти предложения, объяснил ее глава Николай Комлев: «Когда мы говорим об экономической сфере, то чаще всего имеют место либо небрежность, либо ошибки. Бывает так, что их допускают и эксперты, которые оценивают нанесенный ущерб. Поэтому, если мы хотим, чтобы бизнес у нас активно развивался, чтобы у нас появлялись свои Илоны Маски (а они у нас есть), то необходимо дать им немножко больше свободы, обезопасить их. Если человек очень быстро делает большие проекты, внимание к мелочам ослабевает. Если предпринимателя арестовывать за небольшие экономические преступления, то бизнес встанет, государство не получит в этом случае налогов и станет тратить деньги на содержание гражданина под стражей».

Прежде подход к преследованию предпринимателей был мягче, напомнил председатель московской коллегии адвокатов Grigoriadis Group Дмитрий Григориади. По его словам, сейчас на это рассчитывать не приходится: «Раньше в Уголовном кодексе существовала статья 159.4, которая регулировала привлечение к ответственности за мошенничество именно в сфере предпринимательской деятельности. Она предусматривала и смягчение наказания. Люди получали либо очень мягкие приговоры, либо вообще не привлекались к ответственности, когда следствие устанавливало истину. Дальше Конституционный суд разъяснил, что это некая дискриминация, нельзя преступников выделять по категориям: почему предприниматели лучше, чем кто-либо? И эту категорию граждан по требованию Конституционного суда из Уголовного кодекса убрали. То же самое касается поправок относительно IT.

Возникнет вопрос: а чем так называемые преступники в этой сфере лучше, чем, допустим, сельхозпроизводители, промышленники или коммунальщики? Это уже ранее исследовалось».

В думском комитете по информационной политике, куда обратилась ассоциация, заявили, что поддерживать коллег это правильно. Но выделение IT-предпринимателей в особую категорию там назвали дискуссионным вопросом.

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Илья Сизов