Один из лучших HR-специалистов России работает в ООО «Башкирэнерго»

Подведены итоги III Межрегионального конкурса «Лучший специалист по управлению персоналом – 2025». В номинации «За лучший результат среди организаций в области передачи электроэнергии» третье место заняла начальник отдела управления персоналом ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» Люция Ракеева. На первом и втором местах, соответственно, Татьяна Коленченко и Эльвира Хайрутдинова из АО «Сетевая компания» (Республика Татарстан).

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Организаторами конкурса выступили Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом (г. Москва), Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, Государственная инспекция труда в РБ, Федерация профсоюзов РБ, ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций» и ЧОУ «Межотраслевой институт».

За призовые места в 107 номинациях между собой соревновались 328 HR-специалистов из многих регионов России. Конкурс проводился дистанционно в формате онлайн-тестирования. Участники соревнований в течение часа должны были ответить на 40 вопросов.

Успешное выступление Люции Ракеевой из ПО «ИТиС» в межрегиональном конкурсе свидетельствует о высоком уровне квалификации HR-специалистов ООО «Башкирэнерго» и о том большом внимании, которое уделяется в компании вопросам подбора персонала.

ООО «Башкирэнерго»