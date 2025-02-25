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Два трамвая столкнулись на перекрестке Энгельса и Луначарского

Около половины второго дня 25 февраля на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном, сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Пострадавших в результате происшествия нет. Тем не менее, проезд по перекрестку оказался временно заблокирован. Прибывшая на место аварийная бригада поставила вагон на рельсы и отправила его в парк.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ДТП на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Volkswagen. В результате происшествия пострадали два молодых человека.

Андрей Маркелов

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