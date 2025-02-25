В Ярославле подростка задержали за граффити в переходе
В Ярославле в отдел полиции доставили несовершеннолетнего жителя города после того, как он нанес граффити на стены перехода. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал
«Очередное задержание за вандализм. Девятиклассник разрисовал переход на улице Свободы, оперативно был установлен и доставлен в отдел полиции. Возраст от наказания его не спасет, возмещать ущерб в полном объеме придется родителям»,— написал господин Евраев.
Он добавил, что выбор, нарушать закон при нанесении граффити или нет, у жителей Ярославля есть, так как в городе действует специальная программа «Будь ярче!». В рамках нее ярославцы могут наносить заранее утвержденные муралы на типовые здания.
Ранее были задержаны трое уроженцев Липецка, разрисовавшие новый трамвайный вагон в Ярославле.