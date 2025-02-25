Можгинское предприятие получит землю для строительства логоцентра в Удмуртии

АО «Свет» предоставят земельные участки в Можгинском районе для строительства логистического центра, следует из распоряжение главы Удмуртии. Документ опубликован на сайте правительства региона. Участки площадью 5,4 тыс. кв. м и 30,3 тыс. кв. м расположены на станции Керамики по ул. Кирпичной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сайта организации, АО «Свет» является производителем стеклянной упаковки. Прибыль компании в 2023 году составила 607 млн руб. при выручке 6,2 млрд.

«Свет» основан в 1992 году, численность сотрудников сейчас — 1,3 тыс. человек. Зарегистрировано в Можге. Гендиректором предприятия, по данным «СПАРК-Интерфакс», является бывший глава Можги Андрей Крюков.