Ярославское минприроды вновь ищет виновных в смоге на Фрунзе

В прошедшие выходные автоматический пост контроля атмосферного воздуха во Фрунзенском районе Ярославля зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смог в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Смог в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

ПДК были превышены по трем веществам. В воскресенье вечером жители города в соцсетях рассказали о сильном смоге в районе Тормозного шоссе и проспекта Фрунзе до пересечения с Костромским шоссе. На опубликованных фотографиях и видео заметно, что смог существенно ухудшил видимость. Также жители рассказали о неприятном запахе.

«Министерством инициированы мероприятия по выявлению источника загрязнения воздуха совместно со всеми уполномоченными структурами. По их результатам будут приняты соответствующие меры»,— сообщили в министерстве.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проблема сохраняется в течение нескольких лет.

Антон Голицын