Северский трубный завод открыл для туристов производственные цеха

Музейный комплекс «Северская домна» Северского трубного завода (СТЗ, входит в ТМК) запустил для широкой аудитории маршрут промышленного туризма «Металлургия сквозь века: от кричного молота до цифрового завода». Он включает посещение не только исторических помещений, но и действующих цехов предприятия. Ранее посетить цеха СТЗ могли только деловые партнеры предприятия, школьники и студенты.

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Северский трубный завод расположен в Полевском (Свердловская область) и является одним из старейших металлургических предприятий на Урале. В год предприятие производит около 900 тыс. тонн бесшовных и электросварных труб, которые широко используются в нефтегазовой промышленности, в машиностроении, строительстве, коммунальном хозяйстве.

В компании считают, что открытие маршрута для широкой аудитории позволит познакомить жителей и гостей региона с индустриальным наследием Урала и передовыми технологиями российском металлургии. «В последние годы наблюдается большой рост интереса к "Северской домне", поскольку она является ярким самобытным туристическим объектом на карте Свердловской области. Открытие промышленного маршрута приведет к ощутимому всплеску интереса к домне как к металлургическому объекту прошлого и к самому заводу. Только в этом году планируется принять свыше 2 тыс. гостей», — пояснила руководитель музейного комплекса Дарья Ряпусова.

Музейный комплекс «Северская домна» занимает площадь более 8 тыс. кв. м и включает в себя два исторических здания (доменный цех и помещение бывшей кричной фабрики), экспозицию старого оборудования и механизмов под открытым небом, а также Спасо-Преображенскую часовню, выполненную целиком из металла. Основу музейного комплекса составляет шедевр уральской промышленной архитектуры XIX века — домна, которой исполняет 165 лет. В фондах музея хранится 30 тыс. экспонатов, связанных с историей уральской металлургии. Ежегодно «Северскую домну» посещают более 20 тыс. человек. В 2024 году «Северская домна» стала обладателем статуса «Достояние Среднего Урала», лауреатом премии «Маршрут построен» в номинации «Промышленный туризм» и заняла призовое место рейтинга «Промышленный туризм: лидеры России — 2024».

Маршрут включает в себя посещение исторический помещений музейного комплекса, где можно познакомиться с наследием горнозаводской цивилизации Урала, историей СТЗ и промышленным оборудованием позапрошлого столетия. Вторая часть маршрута проходит по современному заводу с высокотехнологичным производством, где гостей познакомят с территорией предприятия, технологиями производства стали и бесшовных горячекатаных труб.

Всего маршрут занимает 2,5 часа и доступен для туристов в возрасте от 14 лет.



«Нам важно, чтобы у гостей сложилось комплексное впечатление о наших заводах, их истории, производстве и продукции, сотрудниках и профессиях. Это формирует положительное впечатление о современной металлургической промышленности у разных целевых аудиторий, а также позволяет нам транслировать ценности нашей корпоративной культуры во внешнее пространство, говорить о производственных достижениях, экологии, профессии металлурга и взаимосвязи истории завода с промышленной историей России»,— добавила руководитель направления промышленного туризма ТМК Анна Трепалова.

По ее словам, число посетителей заводов ТМК в 2024 году выросло на 20%. Всего в развитии промышленного туризма участвует восемь заводов компании. Сейчас ТМК разрабатывает новые маршруты на Синарском трубном заводе (Каменск-Уральский, Свердловская область), Челябинском заводе металлоконструкций и в научно-техническом центре ТМК в Москве.

Анастасия Реутова