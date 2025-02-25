Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам января составила 9,52%

В Нижегородской области по итогам января годовая инфляция составила 9,52%, сообщило Волго-Вятское главное управление ЦБ РФ. Месяцем ранее она составляла 8,88%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ЦБ РФ повышение региональной инфляции объяснили тем, что производители и поставщики товаров и услуг перенесли в цены возросшие затраты. Также сократилось предложение по определенным товарам и выросли тарифы на некоторые регулируемые услуги.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в январе увеличился до 10,80% с 10,31% в декабре прошлого года. В частности, это вызвано тем, что производители и переработчики молока и мяса переносили возросшие издержки в цены на упаковку, логистику, оплату труда сотрудников. Снизился объем вылова и переработки рыбы, что привело к уменьшению ее предложения. Все это привело к росту цен на указанную продукцию

Годовой прирост цен на непродовольственные товары с 5,7% в декабре увеличился до 5,81% в январе. В частности, автозаводы перенесли в цены возросшие затраты на логистику, комплектующие, оплату труда и повышение утилизационного сбора. Рост издержек произошел и у производителей мебели.

В сфере услуг годовая инфляция с 11,12% в декабре выросла до 12,61% в январе.

Андрей Репин