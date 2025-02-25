Ульяновская область лидирует в ПФО по темпам роста производства творога и сыра

В январе-декабре 2024 года в Ульяновской области было произведено 20,3 тыс. т сыра и творога. За год производство этих продуктов выросло на 23%. сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

По объему производства творога и сыра Ульяновская область занимает седьмое место из 14 субъектов ПФО, лидируя по темпу роста производства.

Ранее сообщалось, что по росту объемов производства Ульяновская область находится на первом месте в ПФО. В 2024 году показатель увеличился на 16%.