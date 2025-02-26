Бугульминское ООО «ТНГ-Групп» подало иск в Арбитражный суд Тюменской области о взыскании 51,7 млн руб. с ООО «Тюменьбургео». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бугульминское предприятие требует 51,7 млн рублей с тюменских буровиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бугульминское предприятие требует 51,7 млн рублей с тюменских буровиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, татарстанская компания намерена взыскать задолженность и неустойку по договору от марта 2022 года на выполнение геофизических, геолого-технологических и прострелочно-взрывных работ при строительстве скважин.

На предварительное заседание 5 февраля представители сторон не явились. Основное заседание назначено на 31 марта. До 17 марта сторонам предложено урегулировать спор мирным путем.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «ТНГ-Групп» зарегистрировано в Бугульме. Его учредителем является ООО «ЭА Центр», учредителем «ЭА Центра» — ООО «Таграс-Холдинг». Компания занимается поиском и разведкой полезных ископаемых. В 2023 году ее выручка составила 19 млрд руб., а чистая прибыль — 1,1 млрд руб. В январе 2025 года компания попала в санкционный список США.

По данным Rusprofile, ООО «Тюменьбургео» зарегистрировано в Тюмени. Основной вид деятельности — разведочное бурение. В 2023 году компания получила выручку в размере 2,2 млрд руб., а ее чистая прибыль составила 86 млн руб.

Анар Зейналов