Самолет, летевший из Екатеринбурга, сел в Шереметьево из-за отказа радиолокации

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следовавший из Екатеринбурга в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево несмотря на отказ радиолокации, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По данным информационного агентства, самолет благополучно приземлился в аэропорту в 14.06 по московскому времени.

Telegram-канал Baza сообщает, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Россия». На борту находилось 100 человек, из них — 87 пассажиров.