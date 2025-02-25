Вынесен приговор по делу о хищении газа на стройке коттеджного поселка в Самаре

Учредитель организации-строителя коттеджного поселка в Куйбышевском районе Самары и сотрудник ресурсоснабжающей компании признаны виновными в краже газа в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Приговор вынес районный суд. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Один из фигурантов уголовного дела был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу на сумму 700 тыс. руб. Экс-сотрудник ресурсоснабжающей компании получил три года условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 500 тыс. руб.

Следствие и суд выяснили, что в октябре 2021 года учредитель компании и бывший старший мастер отдела службы эксплуатации газового хозяйства незаконно подключили коттеджный поселок к газопроводу. С ноября 2021-го по сентябрь 2022 года они похитили несколько тыс. куб. м газа и причинили ущерб в размере 31 млн руб.

Георгий Портнов