Вынесен приговор по делу о хищении газа на стройке коттеджного поселка в Самаре
Учредитель организации-строителя коттеджного поселка в Куйбышевском районе Самары и сотрудник ресурсоснабжающей компании признаны виновными в краже газа в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Приговор вынес районный суд. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Один из фигурантов уголовного дела был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу на сумму 700 тыс. руб. Экс-сотрудник ресурсоснабжающей компании получил три года условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 500 тыс. руб.
Следствие и суд выяснили, что в октябре 2021 года учредитель компании и бывший старший мастер отдела службы эксплуатации газового хозяйства незаконно подключили коттеджный поселок к газопроводу. С ноября 2021-го по сентябрь 2022 года они похитили несколько тыс. куб. м газа и причинили ущерб в размере 31 млн руб.