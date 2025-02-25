«Газпром» проведет газ в 178 населенных пунктов Нижегородской области

ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» планирует газифицировать 178 населенных пунктов в 32 муниципальных округах Нижегородской области. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С начала года структура ПАО «Газпром» подключила 861 дом в рамках программы догазификации и заключила более 1,1 тыс. договоров на догазификацию. В 2024 году по программе газоснабжения и газификации Нижегородской области компания проектировала 73 газопровода протяженностью 680 км, проектные работы по 47 межпоселковым газопроводам завершены.

Также были подписаны договоры на строительство трех межпоселковых газопроводов к деревням Яровская, Меленки и Темта, они позволят подключить 379 домов.

В январе 2025 года депутаты заксобрания Нижегородской области освободили «Газпром газораспределение Нижний Новгород» от уплаты налога на имущество для вновь вводимых объектов при газификации северных районов. В компании отмечали, что газификация севера Нижегородской области стоимостью 53 млрд руб. не окупаема. При этом газификацию севера отложили на два года.

Владимир Зубарев