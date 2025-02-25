Арестованный советник губернатора Виктор Гончаров не состоит в «Единой России»

Арестованный советник губернатора Дона не был членом партии «Единая Россия», сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

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Виктора Гончарова задержали 21 февраля и отправили в СИЗО на два месяца по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он, как и ранее задержанный министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский, причастен к незаконной выдаче субсидий предприятиям АПК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ростовское отделение «Единой России» приостановило членство в партии заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского.

Снежана Стодольская