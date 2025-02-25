В Уфе вынесли приговор экс-бухгалтерам «Жилстройинвеста»

Советский районный суд Уфы вынес приговор бывшим бухгалтеру-казначею и ведущему бухгалтеру группы компаний «Жилстройинвест» (ЖСИ, бенефициаром называют предпринимателя Рабиса Салихова), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Они признаны виновными в краже (пп. «в», «г» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приговорены к четырем годам и четырем годам и восьми месяцам колонии общего режима. Также суд взыскал с них сумму причиненного ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в 2017–2022 годы подсудимые, оказывая бухгалтерские услуги компаниям группы ЖСИ по договору аутсорсинга, вносили в платежные поручения недостоверные сведения о выдаче работникам займов, начислении дополнительных премий и завышенной зарплаты. Для получения средств они указывали свои банковские счета, а также сообщали сотрудникам о якобы ошибочных поступлениях. В дальнейшем они переводили деньги на счета знакомых и за границу.

Таким способом подсудимые похитили более 93 млн руб. Их взяли под стражу в зале суда.

Майя Иванова