ФК «Пари НН» весеннюю часть турнира РПЛ начнет матчем с «Акроном»

Нижегородский ФК «Пари НН» начнет весеннюю часть турнира РПЛ матчем с «Акроном» из Тольятти. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сейчас нижегородский клуб с 18 очками занимает 12 место в турнирной таблице РПЛ. Во время осенней части сезона клуб провел 18 игр. Из них по четыре игры нижегородские футболисты выиграли или сыграли вничью, 10 игр — проиграли.

«Акрон» находится на девятом месте в турнирной таблице. Из 18 матчей команда шесть выиграла, четыре сыграла вничью и восемь проиграла.

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас перед ФК «Пари НН» стоит задача не вылететь из середняков, подняться на седьмое–десятое место в турнирной таблице РПЛ и постараться выйти в финал Кубка России до 2028 года.

Андрей Репин