«Воронежтрубопроводстрой» выставил остатки имущества на торги

Банкротящееся АО «Воронежтрубопроводстрой» на очередных торгах выставило на продажу 57 лотов, включая спецтехнику, промышленное оборудование и другое имущество общей стоимостью порядка 13 млн руб. Это следует из сообщений на Федресурсе.

На продажу представлено производственное и промышленное оборудование, комплектующие и инструменты — семь лотов общей начальной стоимостью 2,4 млн руб. Отдельными частями реализуются вагончики-бытовки совокупной стартовой ценой порядка 1,4 млн руб.

Также в списке значится специализированная техника — два экскаватора Hitachi ZX330LC-3 и ZX330LC с начальной стоимостью 1,2 млн и 1,7 млн руб. соответственно. На продажу выставлены трубоукладчики, оцененные в 1,6 млн и 1,2 млн руб., бульдозер за 2 млн руб., автогрейдер за 1 млн руб., прицеп за 1 млн руб. и грузовик за 268 тыс. руб.

В 2023 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что часть имущества общества купило местное АО научно-производственное предприятие «Автоматизированные системы связи» за 56,7 млн рублей. Начальная цена лота составляла 73,9 млн руб. В него входили четыре нежилых здания, земельный участок под застройку площадью 1,3 тыс. кв. м, котельная и другое оборудование в переулке Газовом, 2А. Имущество находится в залоге в «Дом.РФ» и ООО «Русский Юрмаш».

АО «Воронежтрубопроводстрой» было признано банкротом в феврале 2021 года. Оно ранее контролировалось (85,96%) ныне покойным депутатом облдумы Василием Шипиловым. Оборудование, технику и недвижимость предприятия распродают отдельными лотами в отсутствие спроса на него как на единый комплекс. Конкурсным управляющим АО назначен Анатолий Филатов, процедура продлена до 15 августа 2025 года.

Подробнее о распродаже активов «Воронежтрубопроводстроя» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Труба зовет в многоэтажки».

Анна Швечикова