Ярославские поликлиники вернулись к записи пациентов по телефонам

В Ярославской области медицинские учреждения сообщают о возможности записи к врачам напрямую по номерам поликлиник. Сообщения учреждения публикуют в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

О том, что можно записаться по телефонам поликлиник, сообщили Гаврилов-Ямская, Даниловская, Угличская, Тутаевская ЦРБ и КБ № 2 Ярославля. Во всех сообщениях, кроме Тутаевской ЦРБ, указывается, что из-за роста заболеваемости выросла нагрузка на операторов единой регистратуры 122, поэтому временно открывается запись по телефонам регистратур поликлиник. В Тутаевской ЦРБ ситуацию объяснили проблемами единой областной регистратуры.

«В связи с техническими проблемами при записи по номеру 122, запись на прием к врачу и вызов врача на дом в ГБУЗ ЯО Тутаевская ЦРБ с 25.02.2025 по 01.03.25 будет осуществляться по номерам телефонов справочных служб подразделений. О возобновлении работы единого телефонного номера 122 - сообщим дополнительно»,— говорится в сообщении больницы.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в середине февраля у жителей региона возникли проблемы с записью ко врачам по номеру 122. Как позже выяснилось, запись стала невозможна из-за перехода медицинских учреждений на единую информационную систему. В конце прошлой недели в правительстве области сообщили, что работа номера 122 возобновлена.

Алла Чижова