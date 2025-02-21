В Ярославской области восстановили возможность записи к врачам по номеру 122

В Ярославской области возобновили запись к врачам по телефону 122. Об этом сообщил министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе возникли проблемы с электронной записью к врачам из-за перехода медучреждений на единую информационную систему. В частности, запись по номеру 122 была невозможна. Сейчас, как отмечает господин Глахенгаузен, работа восстановлена.

«Все медучреждения региона успешно подключены к единой информационной системе в полном объеме. Расписание работы врачей заполнено и работает в штатном режиме. Возобновлена запись к специалистам через единую электронную регистратуру по номеру 122. Также на прием можно записаться через сайт "Интермед76", портал Госуслуг. При этом продолжаем мониторить ситуацию»,— прокомментировал министр.

Напомним, переход на единую информационную систему подразумевает оцифровку всех медицинских карт. Это позволит врачам быстро получать необходимую информацию, поможет лучше понимать динамику состояния пациентов и быстрее оказывать помощь, отмечают власти. Переход на новую систему также даст возможность пациентами лечиться в разных больницах без сбора справок. Полностью переход планируют завершить к концу февраля.

Алла Чижова