В Самарской области в январе годовая инфляция увеличилась до 10,26% —выше показателя по России и ПФО

В январе текущего года годовая инфляция в Самарской области составила 10,26%. В декабре показатель соответствовал 9,77%. В целом по России годовая инфляция в январе составила 9,92%, по ПФО — 9,97%. Об этом сообщили в самарском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В качестве основных причин ускорения инфляции в регионе указываются увеличение издержек производителей и поставщиков, сохранение высокого спроса.

Цены на продовольственные товары в январе выросли за год на 12,11% после 11,16% в декабре 2024 года. Ускорился годовой рост цен на мясо птицы, говядину, свинину и колбасные изделия. Также быстрее дорожали в годовом сопоставлении сыр, сметана и другие кисломолочные продукты. Также сильнее выросли цены на рыбную продукцию из-за снижения объема вылова и переработки рыбы в целом по стране.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в январе снизился до 6,35% после 6,62% в декабре из-за охлаждения потребительского спроса на некоторые товары. Снизилась активность покупателей при обновлении гардероба. Предложение лекарственных средств увеличилось. Поэтому цены на медикаменты, одежду и обувь росли медленнее, чем месяцем ранее.

До 12,56% увеличился годовой прирост цен на услуги после 11,85% в декабре. В основном это связано с ростом издержек поставщиков отдельных услуг. Повысились тарифы на проезд в общественном транспорте. Также в годовом сопоставлении быстрее подорожали билеты в кино, театры, музеи и на выставки.

Руфия Кутляева