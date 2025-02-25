За неделю в Сочи заболели коронавирусом три человека

За прошедшую неделю врачи диагностировали коронавирус у трех сочинцев. Всего в Краснодарском крае выявили 129 случаев заболевания, передает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С 17 по 23 февраля COVID-19 диагностировали у 88 женщин и 41 мужчины, в их числе 25 детей. Самому младшему пациенту 1 месяц, самому старшему — 90 лет»,— сказано в сообщении.

Наибольшее число заболевших обнаружено в Краснодаре — 42 человека. В Новороссийске выявлено 12 случаев, в Кавказском районе — 11 случаев заболевания. По шесть заболевших зарегистрировано в Армавире и Усть-Лабинском районе, пять — в Динском районе.

В Абинском, Белоглинском и Павловском районах врачи зарегистрировали по четыре случая. В Сочи и Северском районе выявлено по три заболевших. По два случая зарегистрировано в Апшеронском, Каневском, Кореновском, Красноармейском, Курганинском, Мостовском, Тимашевском и Успенском районах, а также в Приморско-Ахтарском муниципальном округе. Единичные случаи заражения обнаружены в Геленджике, Брюховецком, Выселковском, Калининском, Крымском, Кущевском, Лабинском, Новокубанском, Тихорецком районах, а также в Туапсинском и Ленинградском муниципальных округах.

За отчетный период госпитализировано 45 пациентов. Выздоровление подтверждено у 170 жителей региона.

Мария Удовик