В Новороссийске за неделю увеличилось количество заболевших коронавирусом

Коронавирусная инфекция за неделю с 17 по 23 февраля выявлена у 12 жителей Новороссийска. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным оперштаба, в Краснодарском крае за неделю выявили 129 случаев коронавируса, 12 диагностировали у жителей Новороссийска. Неделей ранее в городе-герое коронавирусом заболели пять человек.

Возросло количество заболевших на территории всего Краснодарского края – 129 случаев против 107. Среди заболевших на этой неделе – 25 детей. Самому младшему пациенту месяц, самому старшему – 90 лет.

Больше всего заболевших в Краснодаре – 42 жителя, следующим идет Новороссийск, затем – Кавказский район, где зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом. За неделю на Кубани госпитализировали 45 человек, выздоровели 170 пациентов.

Алена Воробьева