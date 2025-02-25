В Екатеринбурге открылась выставка Александра Пантелеева
В большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» открылась ретроспективная персональная выставка «Deus ex machina» (перевод с латыни — «Бог из машины») художника Александра Пантелеева (1932-1990).
Монументалист Александр Пантелеев до 1976 года жил в Уфе, а затем переехал в Вологду. С 1956 года — член Союз художников СССР.
На выставке представлено 79 произведений из собраний Вологодской областной картинной галереи, Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова и Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). Среди них пейзажи уральской природы и индустриальных производств, футуристические изображения роботов и картины с вологодскими мотивами.
Выставка работает до 20 апреля.