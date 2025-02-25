В Екатеринбурге открылась выставка Александра Пантелеева

В большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» открылась ретроспективная персональная выставка «Deus ex machina» (перевод с латыни — «Бог из машины») художника Александра Пантелеева (1932-1990).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Deus ex machina» художника Александра Пантелеева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Deus ex machina» художника Александра Пантелеева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Директор ЕМИИ Никита Корытин на открытии выставки Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Deus ex machina» художника Александра Пантелеева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Deus ex machina» художника Александра Пантелеева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Директор ЕМИИ Никита Корытин на открытии выставки Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Монументалист Александр Пантелеев до 1976 года жил в Уфе, а затем переехал в Вологду. С 1956 года — член Союз художников СССР.

На выставке представлено 79 произведений из собраний Вологодской областной картинной галереи, Башкирского государственного художественного музея имени Нестерова и Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). Среди них пейзажи уральской природы и индустриальных производств, футуристические изображения роботов и картины с вологодскими мотивами.

Выставка работает до 20 апреля.

Николай Яблонский