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Задержан подозреваемый в деле о поджоге почтового отделения в Ставрополе

Почти месяц спустя после поджога городского отделения почты в Ставрополе, сотрудниками полиции был задержан основной фигурант. Подозреваемым оказался местный житель, который по версии следствия действовал по задания СБУ. Об этом сообщает региональное МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, молодой человек сделал самодельную зажигательную смесь и 28 января попытался поджечь почтовое отделение.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Ведется следствие.

Николай Аксенов

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