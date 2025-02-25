Задержан подозреваемый в деле о поджоге почтового отделения в Ставрополе

Почти месяц спустя после поджога городского отделения почты в Ставрополе, сотрудниками полиции был задержан основной фигурант. Подозреваемым оказался местный житель, который по версии следствия действовал по задания СБУ. Об этом сообщает региональное МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации правоохранителей, молодой человек сделал самодельную зажигательную смесь и 28 января попытался поджечь почтовое отделение.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Ведется следствие.

Николай Аксенов