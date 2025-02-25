Задержан подозреваемый в деле о поджоге почтового отделения в Ставрополе
Почти месяц спустя после поджога городского отделения почты в Ставрополе, сотрудниками полиции был задержан основной фигурант. Подозреваемым оказался местный житель, который по версии следствия действовал по задания СБУ. Об этом сообщает региональное МВД.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации правоохранителей, молодой человек сделал самодельную зажигательную смесь и 28 января попытался поджечь почтовое отделение.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта. Ведется следствие.