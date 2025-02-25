В Оренбуржье вступил в силу приговор по делу о ДТП, в котором погибли четыре человека

Оренбургский областной суд отклонил доводы апелляционной жалобы осужденного по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее Кувандыкский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Приговор суда вступил в законную силу.

По информации надзорного ведомства, 4 мая прошлого года осужденный управлял автомобилем «Nissan». При повороте на автодорогу Каменноозерное — Медногорск водитель «допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем “Scania”».

В легковом автомобиле помимо водителя находились пять человек, что «превышает предусмотренное техническими характеристиками транспортного средства максимальное число посадочных мест». Пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, дети перевозились без использования специальных удерживающих устройств. В результате ДТП погибли четыре человека.

Руфия Кутляева