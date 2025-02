Британское подразделение Technicolor оказалось на грани банкротства

По сообщениям СМИ, студия визуальных эффектов Technicolor, которая известна работами над диснеевскими мультфильмами с 1940-го и вплоть до 2024 года, близка к банкротству своего британского подразделения. Сообщается, что управляющая Technicolor компания The Mill and MPC подала в Британии заявление о внешнем управлении в условиях банкротства.

Также сообщается, что в минувшую пятницу The Mill and MPC направила своим американским сотрудникам специальное уведомление WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification), которое по американским законам должна направлять любая компания со штатом от 100 человек за 60 дней до планируемых массовых сокращений или закрытия операций. СМИ цитируют это письмо, в котором говорится о «сложных финансовых условиях», на фоне которых компания, скорее всего, может объявить о скором закрытии и своих американских операций.

Евгений Хвостик