В Казани из-за ДТП приостановили движение трамваев № 5 и № 7
На участке Ямашева — Гаврилова в Казани из-за аварии временно приостановлено движение трамваев по маршрутам № 5, 5а и 7. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
Эти трамваи временно следуют через улицы Халитова и Саид-Галеева.
ДТП произошло после того, как водитель легкового автомобиля решил объехать пробку по трамвайным путям и столкнулся с движущимся по ним трамваем. На месте работают сотрудники ГАИ.
UPD: Движение трамваев восстановлено в полном объеме.
Ранее сообщалось о перекрытии некоторых улиц в центре Казани 25 февраля из-за съемок фильма.