В Казани из-за ДТП приостановили движение трамваев № 5 и № 7

На участке Ямашева — Гаврилова в Казани из-за аварии временно приостановлено движение трамваев по маршрутам № 5, 5а и 7. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Эти трамваи временно следуют через улицы Халитова и Саид-Галеева.

ДТП произошло после того, как водитель легкового автомобиля решил объехать пробку по трамвайным путям и столкнулся с движущимся по ним трамваем. На месте работают сотрудники ГАИ.

UPD: Движение трамваев восстановлено в полном объеме.

Ранее сообщалось о перекрытии некоторых улиц в центре Казани 25 февраля из-за съемок фильма.

Дарья Сайфиева