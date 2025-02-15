Два человека получили ожоги после прорыва трубы с кипятком у метро «Приморская»

Два петербуржца получили ожоги стоп после прорыва трубы с кипятком у станции метро «Приморская» на Васильевском острове, сообщает «Фонтанка» 15 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия прорыва трубы с кипятком у станции метро «Приморская»

Фото: vk.com / spb_today / Алена Токарева Последствия прорыва трубы с кипятком у станции метро «Приморская»

Фото: vk.com / spb_today / Алена Токарева

Пострадал мужчина в возрасте 50 лет и 21-летний молодой человек. Оба после случившегося обратились в больницы. Им оказали необходимую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инцидент случился накануне днем на пересечении Наличной улицы и улицы Одоевского. Окрестности заволокло паром, движение транспорта по участку вынуждены были ограничить.

Андрей Маркелов