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Два человека получили ожоги после прорыва трубы с кипятком у метро «Приморская»

Два петербуржца получили ожоги стоп после прорыва трубы с кипятком у станции метро «Приморская» на Васильевском острове, сообщает «Фонтанка» 15 февраля.

Последствия прорыва трубы с кипятком у станции метро «Приморская»

Последствия прорыва трубы с кипятком у станции метро «Приморская»

Фото: vk.com / spb_today / Алена Токарева

Последствия прорыва трубы с кипятком у станции метро «Приморская»

Фото: vk.com / spb_today / Алена Токарева

Пострадал мужчина в возрасте 50 лет и 21-летний молодой человек. Оба после случившегося обратились в больницы. Им оказали необходимую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инцидент случился накануне днем на пересечении Наличной улицы и улицы Одоевского. Окрестности заволокло паром, движение транспорта по участку вынуждены были ограничить.

Андрей Маркелов

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