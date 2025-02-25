Экс-владельцы «Арианта» оспаривают национализацию в Верховном суде РФ

В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба ООО «Группа компаний "Ариант "». Организация пытается оспорить изъятие активов четырех компаний холдинга в пользу государства. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в апреле прошлого года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры России о взыскании 105 млрд руб. с бывших владельцев предприятий группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова, а также членов их семей. В счет взыскания также были изъяты в пользу государства 100% акций и имущество ООО «Кубань-Вино», «Агрофирмы “Южная”», «Агрофирмы “Ариант”» и «Центра пищевой индустрии — “Ариант”». Перечисленные компании перешли под управление «РСХБ-Финанс», структуры Россельхозбанка.