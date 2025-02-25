В Усть-Лабинске из загоревшейся гостиницы вывели 60 человек

Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из горящей гостиницы в Усть-Лабинске. Большая часть спасенных — сотрудники заведения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о загоревшейся гостинице на ул. Элеваторная, 2 поступило диспетчеру утром 25 февраля. В 11:38 к месту вызова были направлены первые подразделения пожарных.

Прибывшими спасателями было установлено, что площадь возгорания составила 15 кв. м. На ликвидацию огня у пожарных ушло около 30 минут.

В тушении участвовали девять спасателей и две единицы техники. Открытое горение потушили к 12:03, а через две минуты завершили ликвидацию последствий возгорания.

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Нурий Бзасежев