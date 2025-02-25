Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель электрогазосварщика

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование гибели 43-летнего электрогазосварщика ООО «Уралтепломонтаж», сообщает пресс-служба ведомства.

В октябре 2024 года сотрудники компании облицовывали огнеупорными материалами промышленный котел для сжигания древесных отходов. Электрогазосварщику поручили приварить анкера. Неожиданно на него со второго яруса обрушился рулон стекловолокна. Работник упал на бетонный пол с высоты 1,2 м, ударившись о трубу, из которых были собраны леса. Пострадавшего на машине скорой помощи госпитализировали в больницу №13 Уфы, где он скончался в тот же день.

Рулон стекловолокна упал из-за разрушения деревянных конструкций, сообщила руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина. «Таким образом, к смертельному несчастному привела неудовлетворительная организация производства работ, а именно, необеспечение ежедневного контроля за прочностью элементов строительных лесов»,— отметила она.

ООО «Уралтепломонтаж», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2008 года в Уфе. Владельцами являются Вилмир Темирбаев (90,91%) и его дочь Альбина (9,09%). Выручка в 2023 году составила 147,3 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб.

Майя Иванова