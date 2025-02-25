Хозяина ростовской пекарни привлекли к ответственности за найм нелегалов

Во время рейда полиции по заведениям общепита в Ростове правоохранители выявили шестерых нелегальных мигрантов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Так, в одной из пекарен Пролетарсеого района трудились пятеро иностранцев, нарушавших режим пребывания в России. У четверых из них не было разрешающего работу патента. Хозяина заведения привлекли к административной ответственности по четырем эпизодам незаконного трудоустройства. По ч.1 ст. 18.15 для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до 800 тыс. руб., а также временный запрет на работу организации.

Еще одного нелегально находящегося в РФ иностранца полицейские выявили в заведении общепита в Первомайском районе Ростова. Всем шестерым нарушителям запретили въезд в страну сроком на пять лет.

Дмитрий Ковалевский