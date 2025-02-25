Депутаты поддержали кандидатуру Рябченкова на пост главы фонда капремонта

Депутаты комитета по ЖКК и энергетике областной думы одобрили кандидатуру Алексея Рябченкова для назначения на должность главы регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Напомним, 9 января был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора фонда. Кроме господина Рябченкова, на пост претендовал заместитель директора ГП «Северный водоканал» Алексей Смирнов. Но комиссия допустила к участию только Алексея Рябченкова. Он уже успешно прошел три этапа конкурса.

Сегодня, 25 февраля, в рамках внеочередного заседания депутаты проголосовали за утверждение Алексея Рябченкова на должность руководителя. Господина Рябченкова также поддерживает областное министерство ЖКХ и строительства. Окончательное решение будет принято 28 февраля в ходе заседания облдумы.

Алексей Рябченков назначен и. о. директора фонда 29 сентября 2024 года, до этого он возглавлял региональное министерство ЖКХ, а ранее был и. о. главы Рыбинска.

Алла Чижова