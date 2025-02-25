Годовая инфляция в Челябинской области ускорилась до 8,8%

В январе 2025 года инфляция в Челябинской области составила 8,8% после 8,6% в декабре 2024-го. Рост цен ускорился из-за увеличения издержек производителей и поставщиков, повышения утильсбора на автомобили и тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Годовой темп роста цен на продукты питания замедлился в январе до 9,16% после 9,77% в декабре прошлого года. Из-за теплой зимы производители тепличных овощей сократили расходы на отопление теплиц. В результате в январе подешевели помидоры, а рост цен на огурцы замедлился. Кроме того, из-за роста производства сливочного масла и усиления конкуренции среди брендов из других регионов, в январе оно дорожало не так сильно, как год назад.

Непродовольственная инфляция ускорилась в январе до 4,81% после 4,66% в декабре. Повышение с 1 января утилизационного сбора привело к росту цен на новые легковые автомобили. Из-за роста расходов производителей строительных материалов на сырье, оборудование, логистику и зарплаты работникам в условиях высокого спроса подорожала обрезная доска, древесностружечные плиты, керамическая плитка, еврошифер и рубероид.

Годовой темп роста цен на услуги в январе увеличился до 13,3% после 11,8% в декабре. Это связано с увеличением взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и ростом тарифов на содержание и ремонт жилья.

В целом по России годовая инфляция в январе 2025 года составила 9,9%, по Уральскому федеральному округу — 9,3%.