В Башкирии спрос на специалистов по закупкам за год вырос на 141%

В Башкирии с января 2024 года по январь 2025 года количество вакансий для специалистов по закупкам увеличилось на 141%, сообщает пресс-служба «Авито работа». Для соискателей с опытом работы до года зарплатные предложения в этой сфере составили в среднем 59,74 тыс. руб., кандидатов с опытом более года — от 70 тыс. до 100 тыс. руб., от трех до шести лет — 100 тыс. — 150 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На втором месте по темпам роста числа вакансий в республике находятся банковские работники — спрос на них в январе этого года увеличился на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний уровень зарплаты составил 49,2 тыс. руб. в месяц.

На третьем месте по росту популярности — менеджеры по рекламе, число вакансий для которых за год выросло на 27%. Для начинающих соискателей средняя зарплата в объявлениях равнялась 39,7 тыс. руб. в месяц.

Майя Иванова