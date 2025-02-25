СКР возбудил дело после ДТП с шестью пострадавшими под Краснодаром

Следственный комитет России по Кубани возбудил уголовное дело в отношении 64-летнего водителя микроавтобуса, не справившегося с управлением на трассе Краснодар — Кропоткин, в результате чего пострадали шесть пассажиров. Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 25 февраля на 85-м км трассы Краснодар — Кропоткин водитель автомобиля Fiat Ducato, двигаясьв сторону краевой столицы, не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В результате происшествия шесть пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Для определения тяжести причиненного вреда здоровью назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Нурий Бзасежев