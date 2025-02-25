При опрокидывании маршрутки под Краснодаром пострадали шесть пассажиров

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла на 85-м км автодороги Краснодар — Кропоткин 25 февраля в 5:00. Водитель автомобиля Fiat Ducato не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

При ДТП пострадали шесть пассажиров, их личности устанавливаются. За рулем находился 64-летний житель станицы Тбилисской.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Нурий Бзасежев