При опрокидывании маршрутки под Краснодаром пострадали шесть пассажиров
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием маршрутного такси, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по Кубани.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария произошла на 85-м км автодороги Краснодар — Кропоткин 25 февраля в 5:00. Водитель автомобиля Fiat Ducato не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.
При ДТП пострадали шесть пассажиров, их личности устанавливаются. За рулем находился 64-летний житель станицы Тбилисской.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.