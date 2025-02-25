Гордума скорректировала границы Челябинска

Депутаты Челябинской городской думы на заседании 25 февраля согласились изменить границы Челябинска. Решение касается преобразования смежных муниципальных районов в округа, уточнили в пресс-службе гордумы.

Изменились границы Челябинска, смежные с Красноармейским и Сосновским районами, а также с Копейском. В пресс-службе отмечают, что речь идет о «небольших корректировках». Как написал в личном telegram-канале заместитель председателя гордумы Кирилл Матвеев, депутаты согласовали поступившее из Росреестра предложение об уточнении существующих границ города, чтобы исключить их наложение на территории соседних муниципалитетов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в Челябинской области продолжается процесс преобразования районов в округа. Это предполагает объединение всех самостоятельных муниципальных образований в районах — городских и сельских поселений — с ликвидацией собственных органов местного самоуправления. В регионе создано уже четыре муниципальных округа — Коркинский, Саткинский, Пластовский и Нязепетровский. На следующем заседании областного законодательного собрания депутаты примут решения о преобразовании Ашинского и Кусинского районов.

Виталина Ярховска