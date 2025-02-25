МВД: за демонстрацию нацистской символики в 2024 году осуждены 4,5 тыс. человек

В 2024 году около 4,5 тыс. человек привлекли к ответственности за демонстрацию нацистской символики и пропаганду нацизма. Об этом заявил и.о. замначальника главного управления МВД по противодействию экстремизму Сергей Першенков, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным господина Першенкова, в 2024 году было также выявлено 27 актов вандализма по «идеологическим мотивам», уголовные дела возбудили в отношении 17 человек. Более 40 уголовных дел были возбуждены в связи с осквернением мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. По ним задержали 22 человека

Сейчас за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики (ст. 20.3 КоАП) предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Неоднократное нарушение статьи предполагает уже уголовную ответственность по ст. 282.4 УК, максимальное наказание по ней — штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на четыре года.

На рассмотрении в Госдуме с ноября 2024 года находятся правительственный законопроект, дополняющий меры наказания в ст. 20.3 КоАП обязательными работами на срок до 100 часов. В пояснительной записке приводится статистика: с 2019 по 2023 год число осужденных по статье увеличилось почти вдвое (с 2388 до 5163 человек). В 90% случаев применялось наказание в виде штрафа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Накажут не рублем, так работой».

Полина Мотызлевская