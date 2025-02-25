Губернатор Тюменской области открыл новую школу в Першино

В поселке Першино в Тюменской области открылась новая школа на 60 мест, которая была построена в рамках региональной программы замены деревянных сельских школ современными зданиями. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Моор, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая школа в Першино

Фото: Правительство Тюменской области Новая школа в Першино

Фото: Правительство Тюменской области

«Школа в Першино — вторая в этом году, открывшаяся в рамках программы замены деревянных сельских школ. Продолжаем реализацию этого масштабного проекта. Ведь для нас принципиально важно, чтобы дети в Тюменской области, независимо от места жительства, могли учиться и развивать свои способности в комфортных и безопасных условиях»,— отметил Александр Моор.

Учеников, учителей и родителей губернатор поздравил по видеосвязи. Дети рассказали главе региона, что им понравились современный компьютерный класс, кабинет труда для девочек, спортивный и актовый залы, а учителя были рады новому оборудованию. Преподаватель английского языка Ольга Цыглер сообщила, что в новой школе ей хочется работать еще много лет. «Я выпускница этой школы и сейчас работаю здесь учителем. Когда была школьницей, то даже представить себе не могла, что буду работать в такой школе»,— сказала она.

Напомним, на территории Тюменской области сегодня на стадии строительства находится 12 школ и два детских сада. Как отметил господин Моор, количество детей, которые начнут обучение в школах в ближайшие годы, будет расти, а количество школ зависит не только от динамики роста числа детей, но и от темпов застройки.

Ирина Пичурина