ИИ и никакой магии

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о характеристиках нового смартфона Honor.

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В российской рознице открылся предзаказ на новинку Honor Magic 7 Pro. Разработчики снабдили аппарат процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 Гб оперативной памяти и накопителем на 512 Гб. Устройство оснащено экраном OLED диагональю 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц, камерой на 200 Мп с трехкратным зумом и батареей емкостью до 5850 мАч. Конечно, сегодня потребителя уже нужно привлекать возможностями искусственного интеллекта, и свежий смартфон Honor не стал исключением. Инструменты машинного обучения внедрены в камеры, дисплей, интерфейс и повседневные функции.

Экран поддерживает технологию AI Defocus, которая регулирует яркость для снижения нагрузки на глаза. Ее авторы уверены, что это полезно при чтении в темноте или просмотре видео в помещении с ярким освещением. Еще одна технология ИИ снижает мерцание, что помогает людям с чувствительностью дольше работать с документами или комфортно скроллить соцсети.

Камеры Magic 7 Pro используют ИИ для улучшения качества снимков. Технология AI Super Zoom может увеличить объект до 100 раз, что удобно для фотографирования на дальнем расстоянии. Портретный режим с алгоритмами Studio Harcourt, созданными с помощью ИИ, здорово подходит для съемки лиц в студийных условиях или создания фото с размытым фоном.

Интерфейс смартфона MagicOS 9.0, основанный на Android 15, включает Magic Portal — ИИ-инструмент для быстрого копирования данных между приложениями. Он помогает, например, переносить текст из браузера в заметки или изображение из галереи в мессенджер. Интеграция с Google Gemini, также использующим ИИ, отвечает как на бытовые, так и специфические запросы пользователя.

Любопытно, но инженеры Honor постарались оптимизировать и работу батареи с помощью искусственного интеллекта. По задумке, софт должен продлевать время работы аккумулятора при просмотре сериалов или использовании навигатора в поездках. А функция адаптивной зарядки сокращает износ батареи, если заряжать телефон ночью или, скажем, оставлять его подключенным к розетке в офисе.

Александр Леви