В Приангарье забраковано 70 кг продукции после проверки сети «Светофор»

Роспотребнадзор по Иркутской области выявил нарушения в 48 магазинах сети «Светофор». «Наложен арест на 28 партий продовольственных и непродовольственных товаров»,— сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что проверки были внеплановыми.

Роспотребнадзор обнаружил товары без маркировки и ценников, с истекшим сроком годности. Кроме того, были зафиксированы факты обмана и обвеса потребителя.

«В рамках санитарно-эпидемиологического надзора забраковано 30 партий пищевой продукции, объемом более 69 кг»,— говорится в сообщении. Ведомством составлено 23 протокола об административном правонарушении, наложены штрафы на общую сумму 100 тыс. руб.

Как писал «Ъ», в конце прошлой недели стало известно, что ФАС поручила своим территориальным органам начать проверку сети дискаунтеров «Светофор» по факту нарушений и недобросовестной работы с поставщиками. На фоне проверок «Светофор» сократил количество своих магазинов. По состоянию на 1 февраля работали более 2,2 тыс. точек, что на 9,8% меньше в сравнении с декабрем прошлого года.

Александра Стрелкова